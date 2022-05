DIRECT SPORT – FTHB : Répartition des tâches au sein du nouveau bureau fédéral

Le nouveau bureau de la Fédération tunisienne de handball (FTHB), réuni mardi soir, a procédé à la répartition des tâches parmi ses membres nouvellement élus pour le mandat 2022-2024.

Voici la nouvelle composition du bureau de la FTHB :

– Karim Helali : Président de la FTHB et Président de la Commission des Equipes Nationales masculines et féminines

– Ahmed Jemal : Vice-Président et président de la Commission sportive

– Leila Zaraa : Vice-présidente et présidente de la Commission des ressources financières

– Nejib Chaabouni : Vice-Président et Président de la Commission de coordination entre les ligues

– Hammadi Karawali : Trésorier

– Zayat Nattat : Premier responsable de la sélection nationale séniors

– Adnan Laouyane : Président de la Commission des litiges

– Sami Hamroun : Président de la Commission de discipline

– Mohamed El Gant : président de la Commission des qualifications et des licences

– Helmi Hamdi : président de la Commission d’organisation des manifestations

– Hela Samshaoui : présidente de la Commission de développement du handball Féminin

– Haithem Souissi : Vice-Président de la Commission d’appui aux ressources financières et du sponsoring et responsable des centres de formation des jeunes

Par ailleurs, le président de la Commission médicale sera désigné ultérieurement.