Moyen orient : Une nouvelle tempête de sable (photos)

Une nouvelle tempête de sable a frappé l’Irak, Koweit et l’Arabie Saoudite. En Irak, les aéroports et les administrations publiques ont dû suspendre lundi 23 mai leurs activités. La tempête a déclenché des troubles respiratoires chez plus d’un millier de personnes et un mort.

Au Koweït, l’aéroport international a suspendu ses vols. Et pour la deuxième fois en moins d’une semaine, le nuage de poussière a couvert la capitale saoudienne Ryad et ses monuments emblématiques, à l’instar de la tour du Kingdom Centre.