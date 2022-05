Temps estival samedi. Ciel clair avec peu de nuages dans la plupart des régions.

Températures oscillant entre 25°c et 30°c dans les régions côtières et entre 31°c et 35°c dans le reste des régions. Vents de secteur est forts à faibles et modérés. Mer peu agitée à ondulée dans les côtes de l’est.