France : Le gouvernement Elisabeth Borne dévoilé

La composition du nouveau gouvernement français dirigé par la Première ministre Élisabeth Borne, a été dévoilée ce vendredi 20 mai 2022. 17 ministres.

– Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté économique et numérique : Bruno Le Maire

– Ministre de l’Intérieur: Gérald Darmanin

– Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères: Catherine Colonna ;

– Ministre de la Justice: Éric Dupond-Moretti

– Ministre de la Transition écologique: Amélie de Montchalin

– Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye

– Ministre des Armées: Sébastien Lecornu

– Ministre de la Santé et de la Prévention: Brigitte Bourguignon

– Ministre du Travail: Olivier Dussopt

– Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées: Damien Abad

– Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche: Sylvie Retailleau

– Ministre de l’Agriculture: Marc Fesneau

– Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques: Stanislas Guerini

– Ministre des Outre-mer: Yaël Braun-Pivet

– Ministre de la Culture: Rima Adbul Malak

– Ministre de la Transition énergétique: Agnès Pannier-Runacher.