Tunisie : Publication d’un guide en braille pour faciliter l’accès des malvoyants à la justice administrative

L’association ” Ibsar ” loisirs et cultures pour les non et mal-voyants a annoncé jeudi la publication, en braille et en langue de signes, du guide du citoyen pour l’accès aux services de la justice administrative.

Lors d’une rencontre organisée à Tunis avec un groupe de malvoyants et de sourds, Mohamed Mansouri, président de l’association a souligné que ce guide explique, en langue de signe et en braille, toutes les procédures d’accès aux services de la justice administrative.

” Disponible également en support audio, ce guide a été élaboré en partenariat avec l’organisation internationale pour la démocratie (DRI Democracy Reporting International) et l’organisation Mourakiboun moyennant un budget de 20 mille dinars “, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, signalé que 500 exemplaires de ce guide seront distribués au profit de plusieurs établissements universitaires, l’Institut arabe des droits de l’homme et les différentes sections de l’Union des malvoyants à Gabès et à Tunis.

Mansouri a, par ailleurs, appelé toutes instances notamment l’instance supérieure indépendante pour les élections à tenir compte des besoins des personnes porteuses de handicap lors de l’organisation des prochaines échéances électorales afin de garantir l’égalité des chances entre tous les électeurs.

Pour sa part, Basma Soussi, vice- présidente de l’association a souligné que ce guide comporte tous les mécanismes nécessaires permettant au citoyen de défendre ses droits devant les autorités publiques.