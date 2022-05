Téléchargez votre appli-guide, venez partager la nature à Zaghouan

La “Destination Zaghouan“ et sa nouvelle application téléphonique, regroupant tous les prestataires touristiques de la région, ont été présentées au public ce vendredi en avant-première lors de l’ouverture de la 7ème édition du festival de film de montagne à Zaghouan. Cette présentation a eu lieu sous le haut patronage du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, en présence des responsables de la communication de l’ONTT et de nombreux journalistes et invités.

Réalisée par SwissContact dans le cadre du programme « Tounès Wijhetouna », une action conjointe entre l’UE et le ministère fédéral allemand de la Coopération portée par la GIZ, l’application téléphonique est gratuite. Elle sert de « guide-touristique » personnalisable, fonctionnant sur toutes sortes de téléphones portables avec ou sans connexion internet. Elle réunit plus de 50 références pour se loger, se restaurer, pratiquer des activités et découvrir l’histoire, les sites et les monuments de la région.

Sortie en pleine nature, promenade et randonnée, escalade, spéléologie, mais aussi découverte de lieux typiques, dégustation de produits locaux et hébergement dans des maisons d’hôtes et des gites ruraux accueillants sont au programme.

Idéal pour se rendre à Zaghouan entre amis, en famille ou en sortie scolaire, pour les vacances, le week-end, ou simplement pour passer la journée et découvrir la nature et les activités de plein air.

La cérémonie de lancement de la nouvelle application a aussi été l’occasion de dévoiler au public l’identité graphique et le logo de la Destination Zaghouan. Résolument orientés vers le tourisme durable, ils évoquent la nature, la culture autour du thème de l’eau, et bien sûr, la montagne qui caractérise cette région intéressant particulièrement le public tunisien.

D’autres initiatives et produits sont en cours de préparation, qui verront le jour dans le courant de l’été. Un site web, des produits et souvenirs touristiques, ainsi que des films et brochures promotionnels seront à disposition très prochainement. Ils sont portés par les acteurs-mêmes du tourisme zaghouanais qui s’organisent en organisme de gestion « DMO » pour promouvoir la destination. Pour vous informer, suivez-les sur la Page Facebook et sur le compte Instagram « Destination Zaghouan ».