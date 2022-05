DIRECT SPORT – Ligue 1 (matches de classement) : l’US Tataouine termine 7e, le CA Bizertin 9e

L’US Tataouine a terminé à la 7e place du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, grâce son large succès face à l’AS Réjiche, 8e, en match de classement disputé dimanche à Soliman.

Au bout d’un match prolifique où 8 buts ont été inscrits de part et d’autre, l’équipe de Tataouine a dominé les débats grâce à cinq réalisations signées Sanad Khemissi (3 et 7 sp), Kouni Khalfa (21 sp), Louay Ben Hassine (45) et Moomen Rahmani (57). De son côté, l’AS Réjiche a réussi à réduire le score par Omar Sammari (32 et 39) et Nidhal Ben Salem (80) sans parvenir à échapper à la loi de son adversaire pour clûturer sa saison à la 8e position.

Dans l’autre match de classement, disputé au stade olympique d’El Menzah, le CA Bizertin a battu l’AS Soliman (3-2) pour terminer à la 9e place devant son adversaire du jour qui achève sa saison à la 10e position.

Les Bizertins se sont imposés grâce à deux buts de Alkhali Bangoura (40) et Elyès Dridi (87), après l’ouverture du score par Omar Blel (6) pour l’AS Soliman.

Match pour la 7-8e place :

A Soliman :

US Tatatouine 5 Sanad Khemissi (3 et 7 sp), Kouni Khalfa (21 sp), Louay Ben Hassine (45), Moomen Rahmani (57)

AS Réjiche 3 Omar Sammari (32 et 39), Nidhal Ben Salem (80)

Match pour la 8e-10e place :

A El Menzah :

CA Bizertin 2 Alkhali Bangoura (40), Elyès Dridi (87)

AS Soliman 1 Omar Blel (6)