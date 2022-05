Tunisie – Finale Handball : Le gouverneur de Ben Arous accuse

Ezzedine Chelbi, gouverneur de Ben Arous, a affirmé que des députés du Parlement dissous se cachent derrière les évènements qui se sont produits, mercredi 11 mai, lors de la finale de handball qui opposait l’Espérance sportive de Tunis (EST) et le Club Africain à Radès.

Sur les ondes de Diwan FM, il a déclaré que des députés et des politiciens sont à l’origine des insultes et de la situation qui ont dégénéré et ont provoqué la suspension du match et son report.

Des spectateurs ont même été conduits à l’hôpital à cause des violences qui ont lieu la veille.