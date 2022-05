Tunisie : Le mouvement Echaâb se félicite du lancement du dialogue national

Le Bureau politique du Mouvement Echaâb s’est félicité de l’annonce, par le Président de la République, du lancement du dialogue national.

Il souligne, dans un communiqué publié samedi, la nécessité d’assurer les conditions de réussite de ce dialogue, ajoutant qu’il ne doit pas être ” hâtif ” ou une ” simple formalité pour réaliser ses objectifs “.

Il réaffirme, dans ce sens, son ” soutien inconditionnel à tous les mouvements de protestation populaire et pacifique qui adhèrent au processus du 25 juillet, et qui s’engagent à défendre la souveraineté du pays et l’indépendance de sa décision nationale face à toutes les formes d’ingérence et des pressions intérieures et extérieures. ”

D’autre part, le Bureau politique du mouvement Echaâb se dit ” profondément préoccupé par la détérioration continue de la situation sociale, la hausse croissante des prix et la prolifération du monopole et de la spéculation, sans intervention sérieuse du gouvernement “.

Il condamne par ailleurs, les incendies et actes de vandalisme qui ont récemment touché des biens publics et privés, et exprimé sa solidarité absolue avec les personnes sinistrées, appelant les services de sécurité à ” être plus vigilants face à de tels actes. “