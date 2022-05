DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Vent fort sur les régions côtières et sur le sud et températures en hausse

Un vent fort, avec une vitesse qui peut dépasser temporairement 70 Km/h, soufflera, jeudi, 5 mai 2022, sur les régions côtières et sur le sud, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera houleuse à très houleuse.

Des pluies orageuses sont attendues sur le nord et le centre ouest .Elles seront localement orageuses au cours de la nuit et le temps sera parfois nuageux sur le reste des régions.

La température poursuivra son rythme ascendant. Les maximales seront comprises entre 30 et 36 degrés et atteindront 40 degrés sur l’extrême et elles se situeront entre 24 et 30 degrés sur le nord et le centre