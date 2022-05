Tunisie : Al Joumhouri critique le contenu du message de vœux adressé par le président de la République à l’occasion de l’Aid

Al Joumhouri considère que le message de vœux adressé par le président de la République Kais Saied à l’occasion de l’Aid El Fitr est un message de division plutôt qu’un appel à l’unité. Said s’était, ainsi, éloigné de son rôle symbolique en axant son discours sur les accusations gratuites envers ses opposants, regrette le parti dans une déclaration publiée mardi.

Al Joumhouri critique l’annonce par Said de l’organisation d’un dialogue national auquel seuls ses soutiens participent, pour asseoir les fondements d’une nouvelle république et l’élaboration d’une constitution taillée sur mesure.

Le dialogue est factice, il consacre la tendance autocratique de l’autorité en place, ajoute le parti qui tient les participants responsables des répercussions d’une telle démarche sur le présent et l’avenir du pays.

Pour Al Joumhouri, le président Said a rompu tout les ponts de communication avec les forces vives du pays qui sont appelées aujourd’hui à arrêter ce processus destructeur et à remettre le pays sur les rails du processus constitutionnel et des réformes politiques et économiques.

Lors de son allocution dimanche, à l’occasion de l’Aid El Fitr qui a coïncidé cette année avec la fête du travail, avait annoncé la création d’un d’un haut comité auquel pour préparer au mieux l’instauration d’une nouvelle République dans les plus brefs délais, conformément au décret présidentiel relatif aux mesures exceptionnelle.