DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Le mercure en hausse

Les températures seront en hausse lundi, premier jour de l’Aid Al Fitr, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les maximales seront comprises entre 20 et 25 degré au nord et dans les hauteurs et entre 24 et 31 degré dans le reste des régions.Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, durant la journée puis le soir sur les régions de l’Ouest accompagnés de pluies passagères.Des vents de nord faibles au nord et au centre et d’Ouest au sud, attendus à une vitesse allant de 15 à 30 K/h. La mer sera agitée.