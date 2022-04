Tunisie : L’UTT appelle les parties politiques et sociales à la cohésion au service de l’intérêt du pays

L’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) a appelé les parties politiques et sociales à la cohésion au service de l’intérêt du pays et de le placer au-dessus des considérations partisane ou idéologiques.

Dans un communiqué publié, samedi, à l’occasion de la fête du travail célébrée le 1er mai de chaque année, l’organisation a appelé à l’union en vue de sauver le pays d’une situation qui consacre la rupture du tissu social et de la cohésion nationale.

Elle a, à cette occasion, souligné la nécessité d’aller vers une solution consensuelle autour de laquelle toutes les parties se rassembleraient et respecteraient les lois et la constitution de l’Etat pour faire sortir le pays de la crise et favoriser un développement économique qui garantisse la souveraineté nationale et rassemble tous ceux qui peuvent intervenir pour sauver les entreprises publiques du risque de faillite, mobiliser leurs ressources et garantir la pérennité des

institutions de l’Etat L’Union a, d’autre part, souligné la nécessité d’élaborer un plan efficace pour diminuer les prix, augmenter les salaires dans les secteurs public et privé ainsi que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG), de manière à améliorer le pouvoir d’achat du citoyen.

L’UTT a mis en garde contre les répercussions des conflits des grandes puissances mondiales qui ont affecté négativement les climats politiques et économiques de tous les pays du monde, soulignant la nécessité d’agir en vue de réduire les effets d’une éventuelle explosion sociale.