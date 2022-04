Tunisie : Le délégué à la protection de l’enfance informe la brigade sécuritaire d’une affaire sur l’exploitation sexuelle d’un enfant

Le délégué à la protection de l’enfance a reçu un signalement de la part d’un établissement hospitalier concernant l’état de santé d’un enfant atteint du sida, a indiqué le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors dans un communiqué publié aujourd’hui.

Le délégué à la protection de l’enfance a été chargé d’informer la brigade sécuritaire concernée pour enquêter sur cette affaire et savoir si cet enfant, âgé de 12 ans, a été victime d’une exploitation sexuelle ou autres abus, après avoir vérifié que toute sa famille est en bonne santé.

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a, dans ce communiqué, appelé les parents à la nécessité de protéger leurs enfants et à mieux les encadrer par le biais de la communication et la sensibilisation contre les dangers d’exploitation, rappelant que le nombre d’enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuelle a atteint 1030 en 2020.

Le ministère a également souligné l’importance de signaler au délégué à la protection de l’enfance, tout acte pouvant constituer une menace ou un danger pour l’enfant.

Il a rappelé que les signalements sont effectués à travers le numéro vert gratuits 1809 ou 1899, par correspondance écrite, à travers le bureau régional du délégué à la protection de l’enfance ou par appel téléphonique.