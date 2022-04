DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps nuageux et chute de pluies éparses sur le sud et l’ouest du pays

Le temps sera nuageux sur l’ensemble de pays, vendredi, avec possibilité de chute de pluies éparses sur les régions de sud et de l’ouest.

Les températures maximales se situeront entre 19 et 24 degrés au nord, au centre et aux cotes du sud-est, et entre 24 et 29 degrés ailleurs. Elles ne dépasseront pas les 17 degrés sur les hauteurs et peuvent atteindre les 32 degrés à l’extrême sud du pays.

Le vent soufflera fort, surtout au sud et sera accompagné de phénomènes de sable.

La mer sera très agitée au niveau des côtes de Chebba et au Golfe de Gabès.