Le Roi Abdallah II de Jordanie souligne la nécessité d’unir les efforts pour mettre fin à l’agression israélienne

Le Roi Abdallah II de Jordanie a souligné, jeudi, la nécessité d’unir les efforts pour mettre fin à l’escalade israélienne dans la ville sainte d’Al-Qods, appelant à se tenir aux côtés du peuple palestinien.

Recevant la délégation arabe chargée de l’action internationale pour faire face aux politiques et mesures israéliennes illégales dans la ville occupée d’Al-Qods, le roi jordanien a mis l’accent sur la nécessité d’aller de l’avant sur la voie du renforcement des relations interarabes et de poursuivre la concertation sur les questions arabes et internationales d’intérêt commun.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, le ministre Othman Jerandi, a saisi l’occasion pour transmettre au roi de Jordanie les salutations du président Kais Saïed et ses meilleurs vœux de santé et de bien-être.

De son côté, le Roi a exprimé ses profonds remerciements et gratitude envers le Président de la République pour l’appel téléphonique qu’il a eu avec lui, soulignant les liens de fraternité établis entre les deux pays et peuples frères.