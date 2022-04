Russie : Un important incendie dans une usine de produits chimiques

Un incendie s’est déclaré jeudi matin à l’usine chimique Dmitrievsky, dans le centre de la Russie, blessant grièvement une femme, ont annoncé les autorités locales.

La femme blessée a été emmenée dans un état critique à l’unité de soins intensifs de l’hôpital de la ville, tandis que 143 personnes ont été évacuées du bâtiment sinistré, où un hangar métallique pour stocker des liquides inflammables s’est effondré à la suite de l’incendie.

Soixante-deux pompiers ont lutté contre l’incendie et, à midi, le feu qui s’est propagé sur une superficie de 1 500 mètres carrés avait été maîtrisé.

Dmitrievsky est le plus grand producteur de bouteilles et de solvants industriels en Russie et en Europe de l’Est et est un fournisseur d’une large gamme de produits chimiques et pétrochimiques en Russie et dans le monde.