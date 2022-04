DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Baisse remarquable des températures et pluies intenses attendues

Des averses isolées et orageuses au nord et au centre et des pluies intenses sont prévues à Bizerte, Nefza et Tabarka avec possibilité de chutes de grêle dans certains endroits. Temps passagèrement nuageux au sud.

Vent fort près des côtes, sur les hauteurs et au sud où il provoquera des vents de sable. Les alertes météo demeurent valides pour la pêche et la navigation. Mer agitée à très agitée.

Températures en baisse remarquable au nord et au centre, les maximales sont situées entre 15 et 22 degrés et entre 24 et 30 au sud. Les températures pourraient atteindre 37 degrés à l’extrême sud, à El Borma et Borj el Khadra.