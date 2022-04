DIRECT SANTÉ – Coronavirus : la quatrième dose est nécessaire

Hechmi Louzir, directeur de la campagne nationale de vaccination et de l’Institut Pasteur, a déclaré que les personnes âgées de 40 ans et plus doivent recevoir leur 3ème et 4ème dose du vaccin contre le Coronavirus.

Louzir explique que ces personnes sont les plus vulnérables face au virus.

“La quatrième dose concerne essentiellement les personnes qui ont plus de 60 ans et que seule une vaccination à grande échelle permettra d’éviter une éventuelle flambée des cas, en mai et juin 2022” a-t-il déclaré.