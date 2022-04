DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps nuageux au Nord avec des pluies éparses

Le temps sera marqué dimanche par des nuages passagers, qui seront intenses au Nord, avec des pluies éparses. Les nuages concerneront progressivement le Centre et le Sud-Est et seront provisoirement orageux l’après-midi.

Vent de secteur Nord au Nord et Centre et de secteur Ouest au Sud fort à relativement fort près des côtes et sur les hauteurs, et modéré dans le reste des régions.

Mer très agitée sauf au Golfe de Gabès où elle sera agitée à moutonneuse.Les températures maximales oscilleront entre 16 et 21 degrés au Nord et dans les hauteurs, et entre 21 et 27 degrés dans le reste des régions, et atteindront 29 degrés au Sud-Ouest .