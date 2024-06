Opérations de sécurité nationale : plus de 1400 arrestations et saisies importantes

Le Ministère de l’Intérieur a annoncé que toutes les unités de la sécurité nationale et de la garde nationale, sur l’ensemble du territoire de la République, ont mené, ce samedi 22 juin 2024, des opérations de sécurité renforcées dans le but de préserver l’ordre public et de lutter contre divers types de crimes.

Ces opérations ont abouti à l’arrestation de 1416 personnes recherchées par les autorités judiciaires et les unités de sécurité. De plus, 24 voitures faisant l’objet de recherches ont été saisies, ainsi que 603 motos et 34 voitures dépourvues de documents légaux. Les forces de l’ordre ont également dressé 3406 procès-verbaux pour des infractions routières, dont 126 infractions radar, 1260 procès-verbaux judiciaires, 416 procès-verbaux fiscaux et 52 procès-verbaux économiques. En outre, des quantités importantes de drogues de différentes sortes, ainsi que des moteurs et des embarcations maritimes destinés à des opérations de passage clandestin des frontières maritimes, ont été saisies.