DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Des chutes de pluies possibles durant cette nuit

Le temps est nuageux et des chutes de pluies sont prévues au sud et localement au centre, durant cette nuit, a annoncé l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin de suivi.

Le vent soufflera fort près de côtes et au sud, et il sera accompagné de phénomènes de sables.

Sa vitesse pourra dépasser les 80 km/h sous forme de rafales. La mer sera agitée à très agitée.

Les températures se situeront entre 12 et 16 degrés au nord et au centre, entre 17 et 21 degrés au sud, et elles atteindront les 23 degrés aux régions d’El Borma et Borj El Khadhra.