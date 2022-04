Tunisie : Citoyens contre le coup d’Etat réitère son rejet d’un ” dialogue exclusif ” basé sur une ” consultation ratée “

L’initiative Citoyens contre le coup d’Etat a exprimé son rejet de ” toute forme de dialogue exclusif, dont les bases sont déterminées par une Consultation ratée et les résultats contrôlés par les perceptions arbitraires d’un régime putschiste “.

Elle réaffirme, dans un communiqué publié mercredi, son opposition au coup d’Etat du 25 juillet et à la feuille de route annoncée par le président de la République.

Elle salue ” le militantisme démocratique qui se poursuit sur le terrain depuis près de huit mois, contre un régime qui exerce toutes les formes de violence et de harcèlement contre ses opposants “.

Citoyens contre le coup d’Etat annonce également son soutien à l’initiative lancée par Ahmed Néjib Chebbi dans la “Déclaration du 9 avril”, et qui appelle à unir l’action de terrain, préparer un programme de sauvetage et pousser vers un dialogue national sans exclusion aucune.

Elle exhorte toutes les parties et personnalités nationales ” désireuses de retrouver une vie démocratique dans le respect de la Constitution ” de coordonner les efforts pour ” ancrer la lutte conte le coup d’Etat dans la vie politique et sur le terrain “.

Elle met, par ailleurs, en garde contre les conséquences désastreuses de l’aggravation de la crise économique et sociale, ” en l’absence d’une vision claire du gouvernement du coup d’Etat et d’un véritable rôle contrôle de ses accords et engagements “, dénonçant, dans ce contexte, que ” des instances élues et des institutions constitutionnelles soient prises pour cibles “.