Candidate au second tour des élections présidentielles françaises, Marine Le Pen souhaite sanctionner le port du voile dans l’espace public d’une “amende”.

“C’est comme quand on mettait pas le masque, on le mettait pas, on avait une amende. Ce sera pareil. Quand vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, vous avez une amende. Et si le lendemain, vous ne la mettez toujours pas, vous en avez encore une“, a expliqué la candidate mercredi 13 avril 2022 lors d’un entretien à BFMTV.