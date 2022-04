Tunisie – Contrôle économique : 5841 infractions relevées au cours des 10 premiers jours de ramadan

Environ 5841 infractions économiques ont été relevées durant les 10 premiers jours du mois de ramadan 2022 suite à 29205 visites de contrôle effectuées par les équipes de contrôle économique au niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de pêche frais et des produits alimentaires et des circuits de vente au détail.

Les opérations de contrôle ont permis de saisir 61 tonnes de produits subventionnés ( farine, semoule, pâtes alimentaires et sucre), 11 tonnes de fruits et légumes ( piments, tomates, pommes de terre et dattes), 142 kg de riz et 1,87 tonne de viande de volailles, précise le ministère du Commerce et du Développement des Exportations, dans un communiqué.

Les équipes de contrôle économique ont également saisi plus de 3 tonnes d’aliments fourragers, 27 tonnes d’engrais DAP (Di-Ammonique Phosphate), 62 tonnes de ciment, 5310 briques et 1811 paquets de cigarettes.

Selon le ministère, des sanctions administratives ont été prises, sont 42 décisions d’interdiction d’approvisionnement, 10 décisions de limitation de quotas, 5 décisions de changement de catégorie et trois décisions de fermeture.

La salle d’opérations centrales installée au niveau du ministère pour suivre le rythme d’approvisionnement des marchés a aussi reçu 380 réclamations durant les 10 premiers jours du mois de ramadan, a encore indiqué le ministère.