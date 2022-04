Sidi Bouzid : Journée de sensibilisation sur la violence faite aux enfants

Une journée de sensibilisation autour du thème ” La lutte contre la violence : un processus et non un slogan “, a été organisée vendredi au Centre de Défense et d’Intégration Sociale à Sidi Bouzid, et ce dans le cadre de l’effort sociétal visant à mettre fin à la violence faite aux enfants.

Au programme, une multitude de rubriques dont notamment la projection d’un film sur la violence, suivie d’un débat ainsi qu’une présentation sur les effets psychologiques de la violence, assurée par la psychologue à l’Office de la Famille et de la Population à Sidi Bouzid, Salwa Amri.

“Cette journée a permis d’exposer le phénomène, rechercher les moyens d’y faire face et de prévenir ses dangers sur les enfants”, a indiqué à l’Agence TAP le directeur de la Maison des Jeunes de Sidi Bouzid, Ahmed Ferchichi.