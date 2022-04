Tunisie : LA HAICA appelle les bureaux des chaines étrangères en Tunisie à respecter la déontologie

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a appelé les journalistes travaillant dans les bureaux des chaînes étrangères en Tunisie à respecter les règles et la déontologie de la profession journalistique, et à contribuer à la consolidation d’un climat de diversité, de pluralisme et de paix sociale.

Elle déclare, dans un communiqué publié mercredi, avoir constaté l’implication de certaines chaînes ayant des bureaux accrédités en Tunisie et s’adressant au public tunisien, dans des conflits politiques internes ” au point que certaines d’entre-elles se sont transformées en outil de propagande pour tel ou tel courant politique. ”

Elle appelle à ” ne pas exploiter la liberté de presse et d’expression qui caractérise l’expérience tunisienne, pour s’immiscer dans les affaires nationales, servir un parti politique au détriment de l’autre et exécuter des agendas politiques dans la région. ”

LA HAICA rappelle, en outre, la nécessité de respecter les principes et les règles de la liberté d’expression, ” dont principalement l’équilibre et l’objectivité dans la couverture et le traitement des informations conformément aux normes professionnelles et éthiques “, réaffirmant que ” la liberté d’expression est un choix national irréversible, et l’une de ses règles les plus importantes est la libre circulation de l’information. ”

Elle réitère, par ailleurs, sa ferme conviction que la présence des bureaux des chaines étrangères en Tunisie est un aspect positif et un plus pour la diversité et la pluralité de la scène médiatique.