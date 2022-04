DIRECT SPORT – Ligue 1 (12e journée) : A la porte des play-off, la compétition se durcit

Le CS Hammam-Lif a surpris l’Espérance sportive de Tunis en lui infligeant sa 3e défaite de la saison (2-1), chez lui dans la banlieue sud de Tunis pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputée mercredi.

Malgré la défaite, les sang et or conserve le leadership du groupe A avec 21 points, sans avoir pour autant garanti sa place en play-off, n’étant qu’à une seule longueur du dauphin l’US Ben Guerdane (20 pts) et à trois points de l’US Tataouine et deu CS Sfaxien (3e tous deux avec 18 points).

De son côté, le CSH-Lif et en dépit de la victoire, demeure lanterne rouge avec 9 points, accusant un retard de 4 points par rapport aux bizertins (7e, 13 pts).

L’ES Hammam-Sousse a, pour sa part, engrangé un point précieux à la faveur du nul acquis au Taieb Mhiri devant le CS Sfaxien (1-1), pour occuper le 6e rang avec 13 points et esquiver de peu la relégation directe.

Le Sfaxien a manqué l’occasion de conforter sa place dans le peloton de tête, tout en demeurant 3e ex ?quo avec l’US Tataouine (18 pts chacun).

A Ben Guerdane, le derby du sud entre l’Union sportive de la place et l’US Ben Guerdane s’est soldé par un nul vierge. Les deux formations conservent leurs rangs respectifs. Les locaux sont toujours 2e avec 20 points et les visiteurs 3e avec 18 points.

L’ES Métlaoui a réalisé la bonne opération de la journée en s’imposant chez lui devant le CA Bizertin (2-1).

Les miniers ont changer la donne du match dans les arrêts de jeu par Chamseddine Nghiz (90+1) et Hazem Mastouri (90+3).

Les bizertins avaient pris une courte avance dès la 40e par Bechir Mkadmi.

L’ES Métlaoui se hisse au 6e rang avec 16 points et se voit en mesure de jouer l’une des trois places qualificatives pour les play-off, tandis que le CA Bizertin est avant-dernier avec 13 points avec une mission de maintien difficile.

Dans le Groupe B, Le Club africain a battu le leader monastirien (2-0) pour occuper le 3e rang avec 19 poins. L’US Monastir est toujours leader du groupe avec 22 points malgré la défaite, sans pour autant garantir encore sa place aux play-off.

A Soliman, l’Avenir sportif de la place a réalisé une précieuse victoire aux dépens de l’ES Zarzis (2-1) pour quitter enfin la dernière marche qu’il occupait jusque-là avec son adversaire du jour en comptant 13 points contre seulement 10 pour l’ES Zarzis.

A Hammam-Sousse, l’Etoile du Sahel a arraché la victoire devant le CS Chebba (1-0) en toute fin de match grâce au but salvateur de Yassine Amri à la 90+4.

Les étoilés grimpent au 4e rang avec 18 points, tandis que le CS Chebba est 7e avec 12 points.

Toujours au Sahel, l’AS Réjihe a concédé le nul vierge à Mahdia devant l’Olympique de Béja.

A l’issue de ce nul, l’AS Réjiche est toujours second avec 20 points, à une seule longueur du leader monastirien. Le club de la capitale du sucre est quant à lui 5e avec 14 points.