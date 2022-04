Ramadan, un Festival d’Etoiles dans une oasis de délices, du 2 avril au 1er mai 2022

Durant le mois de Ramadan 2022, le Mövenpick Hotel du Lac Tunis met à l’honneur le désert tunisien avec ses oasis de délices et le patrimoine musical à travers le Festival des Etoiles du monde de l’Art et de la Culture.​

Après le succès de l’année dernière « Ramadan Zmen », le Mövenpick Hotel du Lac Tunis vous réserve, cette année, de nouvelles surprises pour un mois de Ramadan unique avec la mise en avant du patrimoine culinaire et artistique du Sud tunisien.

Dans une ambiance envoûtante et mystique, installés directement sous les étoiles grâce à une tente transparente aménagée aux couleurs des bivouacs du désert tunisien, le Mövenpick Hotel du Lac Tunis sera votre incontournable adresse pour rompre le jeûne et passer des soirées mémorables.

Notre Executive Chef Taher Trabelsi vous proposera un buffet authentique avec, comme à l’accoutumé, sa touche unique. Un iftar riche et varié composé de plats issus de la cuisine traditionnelle des principales régions en Tunisie et particulièrement les régions du Sud tunisien.

Cette 4ème édition du Ramadan sera rythmée par le Festival des Etoiles, le 1er Festival musical et artistique organisé au Mövenpick Hotel du Lac Tunis qui accueillera plus de 250 artistes, musiciens, chanteurs, chorégraphes sur 30 jours de fête.

En partenariat avec « La Troupe Mazzika Khaled Ben Aissa », suivez le calendrier du festival et soyez au rendez-vous jusqu’au Sohour. Vous pourrez découvrir de jeunes talents comme Amine Saied, Majda Maaouia ou encore Hana El Guesmi mais aussi nos stars tunisiennes tels que Dorsaf Hamdani, Ahmed Rebai, Ramy Khalil, Emna Fakher, Asma Ben Ahmed et Sofiane Zaidi.

Les spectacles seront aussi au rendez-vous avec l’incontournable Rochdi Belgasmi, Ochek Nouba et nous clôturerons le mois de Ramadan avec le spectacle de la Azouzia.

Durant le Festival des Etoiles, ne manquez pas nos Soirées Nejma, des soirées exclusives, avec dès le vendredi 8 avril, l’Artiste et Maestro tunisien Zied Gharsa qui a choisi de démarrer ses représentations ramadanesques au Mövenpick Hotel du Lac Tunis.

Le samedi 23 avril, et pour la première fois au Movenpick Hotel du Lac Tunis, l’ambassadeur de la chanson tunisienne, l’artiste Lotfi Bouchnak sera parmi nous pour une soirée mémorable. En première partie de ce concert phare, nous célèbrerons les créateurs tunisiens avec l’organisation d’un défilé de mode qui mettra sous les feux des projecteurs, 8 créateurs tunisiens du monde de la mode. Ce défilé sera organisé par les équipes de La Boutique – concept store de l’hôtel et sous la direction artistique de Nizar Chargui.

Le mercredi 27 avril, place au Tarab avec l’artiste Mehdi Ayachi qui reprendra en exclusivité certains chants soufis tunisiens ainsi que les nouvelles créations de son répertoire.

Comme tout festival qui se mérite, vous aurez aussi des surprises artistiques chaque jour avec des représentations inattendues de conteurs, poètes, mages, artistes et artisans du DJerid.

Outre ce programme artistique et culinaire riches et variés, au gré de vos déambulations à l’hôtel, découvrez les produits de Smouchi, Ô Saveurs, By Lamia et Bébé Joue à La Galerie du Ramadan, qui exposeront durant tout le mois.

Mövenpick Hotel du Lac Tunis vous offre aussi la possibilité d’allier plaisir et travail grâce aux offres Meetings & Events. Gourmandise et professionnalisme seront au rendez-vous pour que vos soirées de travail soient des plus agréables.

Notre label #ALLSafe Propreté & Prévention est toujours appliqué ce qui nous permets de créer des moments exceptionnels pour vous et à faire de votre expérience parmi nous un moment inoubliable en toute sécurité.

À propos de Mövenpick

Créé en Suisse en 1948 par Ueli Prager, Mövenpick est à l’origine un concept culinaire révolutionnaire qui offre à chacun la possibilité de savourer, en toute convivialité, le meilleur de la gastronomie et du vin. Aujourd’hui, forte de près de 100 adresses à travers le monde, Mövenpick Hotels & Resorts perpétue cet héritage suisse et son riche patrimoine culinaire, tout en respectant la promesse, émise par son fondateur, de ne jamais faire de compromis sur l’authenticité et la qualité. Pour la marque, la véritable hospitalité consiste à faire de chaque petit geste un moment de réconfort.

Les clients de Mövenpick savent apprécier les bons moments et les petits plaisirs, tout en prenant soin de leur santé et de la planète. Ils accordent leur confiance à l’enseigne pour s’engager de manière responsable et agir avec bienveillance : celle-ci est ainsi désignée par Green Globe, chaque année depuis 2017, comme étant le meilleur acteur hôtelier au monde sur le plan du développement durable. L’enseigne dispose d’un portefeuille en pleine croissance composé de plus de 90 établissements dans 28 pays.

Mövenpick fait partie de Accor, un leader mondial de l’hôtellerie, fort de plus de 5 200 hôtels et de 10 000 espaces de restauration et bars implantés dans 110 pays.