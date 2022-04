Des Omra et du CASH à gagner avec Ooredoo à l’occasion de Ramadan

Fidèle à ses habitudes Ooredoo fête le mois de ramadan avec ses abonnés en leurs offrant plusieurs cadeaux d’une valeur totale de 67000 Dinars.

Faisant preuve de générosité, Ooredoo met à la disposition de ses abonnés plusieurs gains : 1000 DT cash chaque jour, quatre Omra et le grand lot de 25000 DT à la fin du jeu.

Pour gagner l’un de ces cadeaux il vous suffit simplement de recharger 3 dinars ou plus durant le mois de ramadan et jusqu’au 28 avril.

Plus vous rechargez et plus vous aurez une chance de faire partie des chanceux gagnants. Les participants auront 10 fois plus de chance de gagner pour chaque recharge effectuée via l’application My ooredoo ou Eddenya live.

Les abonnés peuvent aussi participer au jeu en remplissant simplement le formulaire disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

L’annonce des gagnants sera faite via un tirage au sort tous les vendredis.