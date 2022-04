DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Vents forts dimanche avec une vitesse variant entre 50 et 70 km/h

Le temps sera dimanche partiellement nuageux dans la plupart des régions.

Localement, il sera très nuageux au Nord et au Centre. Vents forts au Sud, avec une vitesse variant entre 50 et 70 km/h, atteignant parfois les 90km/h sous forme de rafales entraînant des tourbillons de sable et de poussière, et causant une baisse de la visibilité horizontale à moins de 500 mètres.

Mer très agitée. Les températures seront en baisse au Nord et au Centre, où elles varieront entre 12 et 18 degrés. Elles seront comprises entre 20 et 27 degrés au Sud, atteignant les 34 degrés à l’extrême Sud.