DIRECT SPORT – LCA (6e J/Gr C) EST-CRB : Nous sommes déterminés et finir premiers du groupe (Radhi Jaidi)

L’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis, Radhi Jaidi a assuré que son équipe est fin prête pour affronter la formation du CR Belouizdad, demain samedi, à Radès, à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football.

S’exprimant vendredi en conférence d’avant-match, Jaidi a fait souligné la détermination des sang et or à remporter les trois points de la victoire et à terminer leader du groupe C.

Pour lui, la rencontre revêt une importance capitale pour les deux équipes et s’annonce très disputée, assurant que les internationaux qui reviennent de la double confrontation avec le Mali couronnée par une qualification de la Tunisie au mondial du Qatar, seront présents dans la formation de samedi.

“Les joueurs espérantistes connaissent très bien leurs homologues algériens du CR belouizdad qui est une formation respectable et garnie de joueurs de talents”, a-t-il fait remarqué.

Et le technicien d’ajouter: “Tous les joueurs sont conscients de l’importance de terminer premiers du groupe, ce qui ne manquera pas de les pousser à se surpasser pour jouer aller loin dans la compétition”.

De son côté, le milieu de terrain, Mohamed Ali Ben Romdhane a déclaré que le match ne sera pas facile, notamment, en l’absence des supporters sang et or en raison de la sanction du huis clos infligée par la CAF.

Marcus Paqueta, l’entraîneur du CR Belouizdad a, quant à lui, fait savoir que le match contre l’Espérance sera l’occasion de faire jouer certains joueurs pour s’enquérir de leurs capacités et de mettre au repos d’autres, vu que la qualification au quarts de finale est déjà assurée.

Selon Paqueta, les chances de succès demain semblent égales pour les deux formations, indiquant que toutes les équipes qualifiées pour le prochain tour de la compétition sont au même niveau, malgré les différences au niveau des résultats.

Pour rappel, le match dont le coup d’envoi sera donné à 22h, au stade de Radès, sera dirigé par un trio arbitral mauritanien.

La match aller, disputé à Alger, s’était soldé par un résulta nul (1-1).