DIRECT SPORT – Espérance/CR Belouizdad : un derby maghrébin pour le leadership du groupe

L’Espérance sportive de Tunis tentera de clôturer de belle manière la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football et de terminer en tête du groupe C, à l’occasion de son match face à la formation algérienne du CR Belouizdad, prévu samedi, au stade Hammadi Agrebi à Radès, à partir de 22h00.

Les deux équipes, déjà qualifiées pour les quarts de finale, se partagent la première place du groupe avec 11 points chacune, devant l’Etoile du Sahel (3e, 3 points) qui affrontera ce vendredi les Botswanais de Jwaneng Galaxy à Radès (14h00).

Le leadership du groupe sera donc le seul enjeu pour les deux équipes nord-africaines, ce qui augure d’un derby maghrébin très disputé entre deux adversaires qui ont réalisé jusqu’ici un parcours remarquable dans cette compétition.

Le staff technique sang et or a profité de l’arrêt du championnat pour permettre à la sélection nationale de disputer les matches barrages de la coupe du monde 2022, pour bien préparer cette importante confrontation et le reste de la compétition africaine que le représentant tunisien tentera de remporter pour la 5e fois de son histoire après les éditions de 1994, 2011, 2018 et 2019.

Une fois l’intermède “Mondial” conclu par une 6e qualification tunisienne à la coupe du monde, l’équipe espérantiste a pu récupérer ses joueurs retenus dans le onze national et les autres équipes en lice, à l’instar de Mohamed Ali Ben Romdhane, Ghaylène Chaalali, l’Algérien Abdelkader Badran et l’Ivoirien Fousseiny Coulibaly.

La formation de Bab Souika pourra ainsi compter sur un groupe au complet et des plus performants du moment composé de joueurs de valeur qui ont réussi à s’imposer comme titulaires dans le onze espérantiste pour avoir donné plus d’efficacité notamment au niveau offensif, à l’image de Hani Amamou, Mohamed Ali Ben Hammouda, le Marocain Saber Bougrine et le Nigérian Kingsley Eduwo.

Mais les coéquipiers de Farouk Ben Mustapha sont appelés à rester vigilants devant le champion d’Algérie qui est venu lui aussi chercher une victoire qui lui garantirait la première place du groupe.

Les protégés de Marcos Paqueta qui passent par une période faste en championnat algérien qu’ils survolent avec 48 points devant le MC Alger (40 points), aborderont la rencontre avec le moral au beau fixe, et tenteront de rééditer leur performance de l’avant-dernière journée face à l’Etoile du Sahel (2-0) en comptant sur une pléiade de joueurs performants à l’image de Karim Laribi, auteur d’un hat-trick lors de son dernier match de championnat face à Hussein Dey.

Le match se déroulera à huis clos, suite aux sanctions infligées à l’Espérance de Tunis par la décision de la commission de discipline de la CAF. Il sera dirigé par l’arbitre mauritanien Abdelaziz Bouh.

Classement avant la 6e journée :

PTS J

1. Espérance de Tunis 11 5

2. CR Belouizdad 11 5

3- Etoile du Sahel 3 5

4- Botswana Galaxie 1 5