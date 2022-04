Tunisie en avant soutient la tenue des législatives en décembre 2022

Le Mouvement Tunisie en avant a affirmé que la décision ” historique ” prise par le président de la République de dissoudre le Parlement, a ” épargné au pays d’être entraîné dans la violence et le chaos et a mis fin au mépris de l’Etat et de ses institutions “, annonçant son soutient à la tenue des élections législatives anticipées dans les délais prévus (décembre 2022).

Il souligne, dans un communiqué publié jeudi, “la nécessité d’accélérer l’application de la loi sur tous ceux qui sont impliqués dans des dossiers de corruption financière et administrative et des affaires de terrorisme, afin de tenir les élections dans un contexte assaini et transparent “.

Tunisie en avant a également indiqué que “l’implication des forces soutenant la voie du 25 juillet dans la discussion du projet de Constitution et de la loi électorale est essentielle pour atteindre les objectifs de la révolution du 17 décembre/14 janvier”.

Il a, de nouveau, appelé à préserver le pays de toutes les régressions, de défendre sa souveraineté et l’indépendance de la décision nationale et de rejeter toutes les formes d’ingérence étrangère dans les choix économiques, politiques et sociaux de la Tunisie.

Il prévient, en outre, que ” la plénière virtuelle du Parlement, conduite par Ennahdha, constitue une menace pour la sécurité du pays, de l’Etat et de ses institutions. “