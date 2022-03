DIRECT SPORT – Qualification Mondial 2022 : Aliou Cissé insiste sur l’impératif de marquer rapidement contre l’Egypte

L’équipe nationale de football du Sénégal dont la victoire est quasi obligatoire face à l’Egypte devra faire preuve d’efficacité dans le jeu et devant les buts pour se mettre à l’abri rapidement, déclaré, lundi à Dakar, le sélectionneur des Lions de la teranga, Aliou Cissé.

S’exprimant lors d’une conférence de presse d’avant match, Cissé a souligné que l’égalisation peut arriver à n’importe quel moment du match, mais que l’idéal est de le faire “le plus tôt possible”.

“L’adversaire aussi a des qualités. Nous allons aborder ce match avec beaucoup d’humilité”, a déclaré le sélectionneur du Sénégal.

“Quand on parle de changement tactique, ce qu’il faut se demander c’est : est-ce qu’avec plus d’attaquants on va marquer des buts. Et la réponse est que cela n’est pas garanti”, a-t-il dit en réponse à une question sur le système de jeu qui sera mis en place, ce mardi au Stade Abdoulaye Wade à Diamniadio, à 30 km de Dakar.

“Il faudra être efficace et clinique, faire le geste juste pour marquer rapidement. Le plus important aussi pour l’équipe sera d’entrer très tôt dans le match. Et nous verrons demain (mardi) avec la stratégie qui sera mis en place, comment y arriver”, a ajouté Cissé.

Parlant de l’état d’esprit des joueurs, Aliou Cissé a assuré qu’ils “sont très motivés”. Selon lui, leur objectif est de “représenter” le pays à la plus prestigieuse compétition du football qui est la coupe du monde.

Pour sa part, le sélectionneur des Pharaons d’Egypte, Carlos Queiroz, a déclaré que ses joueurs sont prêts à se défendre et à gagner le match devant les opposer au Sénégal.

“Nous sommes vraiment prêts à jouer ce match, défendre et gagner ce match demain face au Sénégal”, a-t-il dit. “Demain, ça sera un jour comme les autres jours. Nous aurons des tripes pour y aller”, a estimé le technicien portugais.

Selon Carlos Queiroz, si les Pharaons d’Egypte ont bien conscience de “la qualité” et de ”la compétence de l’équipe sénégalaise”, ils ont ”travaillé dur, toute l’équipe” a travaillé comme il se doit pour ce match.

“Ce n’est parce que nous jouons avec le Sénégal. Nous évoluons comme ça. Nous sommes une équipe composée de joueurs humbles. Nous avons une grande discipline d’équipe”, a relevé le technicien.

Il assure que si son équipe réussit à refaire le même type de match que lors de la manche aller, elle va réussir une bonne performance.

“Notre philosophie, quand nous jouons avec le Cameroun, le Sénégal, c’est que nous jouons avec nous-mêmes. Chaque match que nous jouons, nous jouons avec nous-mêmes. Si lors du dernier match, nous avons bien fait, demain nous allons encore bien faire”, a-t-il déclaré.

Il promet que les Pharaons d’Egypte ”vont faire quelque chose de magique” s’ils obtiennent un plus grand pourcentage de possession.

Le Sénégal reçoit l’Egypte, mardi, à 17 heures, au Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour le compte des barrages retour du Mondial 2022.

Les Lions de la Teranga avaient perdu à l’aller au Caire par 1 but à zéro.