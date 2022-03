Tunisie : Démantèlement de plus de 148 cellules terroristes

Les unités sécuritaires ont démantelé plus de 148 cellules terroristes et déjoué leurs plans, a fait savoir, samedi, le porte-parole de la Garde nationale Houssemeddine Jebabli.

S’exprimant lors d’un point de presse à la caserne de l’Aouina, à l’issue de la première séance des travaux de la réunion périodique des Chefs de districts et des directeurs régionaux de la sûreté et de la garde nationale, Jebabli a affirmé que l’enquête concernant l’attaque terroriste ayant ciblé le 4 janvier dernier une patrouille sécuritaire à Bir Soltane (Kébili), a révélé que la cellule planifiait un attentat contre le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine lors de sa visite dans le sud du pays.

Jebabli a également évoqué les détails d’autres opérations sécuritaires avortant les plans d’actes terroristes, dont l’arrestation d’une jeune femme arrivée de l’étranger, recrutée à distance et formée à la fabrication d’explosifs, et qui planifiait un attentat terroriste dans la région du Sahel.

Il a, par ailleurs, fait part de l’arrestation d’éléments étrangers et du démantèlement de cellules opérant dans l’espace cybernétique.

De son côté, le directeur général des opérations au ministère de l’Intérieur, Fraj Ben Brahim a indiqué que 3 mille tonnes de produits de consommation (farine, sucre, pâtes, etc) ont été saisies du 10 au 25 mars courant.

Il a ajouté que, durant les six derniers mois, 196 mille personnes ont été arrêtées et 129 mille affaires judiciaires ont été intentées, dont 80% pour violence.

Ben Brahim a, en outre, affirmé que dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, les unités sécuritaires ont arrêté 5034 personnes, dont un grand nombre d’étrangers.

S’agissant de la lutte contre les stupéfiants, le responsable sécuritaire a déclaré que des barons de la drogue ont été interpellés, et annoncé l’arrestation de 6240 personnes ainsi que la saisie de 306 mille pilules d’ecstasy, 167 kg de cannabis et plus de 13 kg de cocaïne et d’héroïne.