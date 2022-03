DIRECT SPORT – Mondial 2022 : La Tunisie a pris une option sur la qualification à la faveur de sa courte victoire à Bamako (1-0)

L’équipe de Tunisie a pris une option sur la qualification au mondial du Qatar 2022, à la faveur de son succès ce soir, sur la pelouse du stade du 26 mars de Bamako, devant son homologue malienne (1-0), pour le compte du 3e et dernier tour aller des qualifications africaines pour le mondial.

Moussa Sissako a signé le seul but de la soirée. Un but gag inscrit contre son camp à la 36e.

Le match retour aura lieu mardi prochain (20h30), à Tunis, sur la pelouse du stade de Radès, devant pas moins de 50 mille supporters.

Pour ce qui est de ce soir, le ton était donné d’entrée entre les deux équipes.

D’emblée, les deux sélections tentaient un pressing haut pour empêcher que l’adversaire ne fasse de bonnes relances ni n’amorce des attaques placées.

La première vraie menace malienne intervient au quart d’heure de jeu suite à un slalom de Bissouma dans la défense tunisienne mais son tir est intercepté par Bechir Ben Said Depuis, les maliens se montraient dangereux et manœuvraient sur les côtés pour trouver la faille dans la défense des aigles de Carthage.

A la demi-heure de jeu, nouvelle menace sérieuse des maliens qui au terme d’une action cadencée et bien organisée, le ballon parvenait à Bissouma dans la surface de réparation, mais son tir passait trente centimètres au dessus de la barre transversale des cages de Ben Said.

En guise de riposte, les tunisiens cloitrés dans leur moitié du terrain depuis une belle lurette, s’essayaient au contre à la 32e. Issa Laidouni récupérait un ballon en milieu de terrain et se lançait rapidement vers l’avant pour opter finalement sur le choix à sa droite celui de Mohamed Ali Ben Romdhane qui, à bout portant, adressait un tir moyennement fort que le portier malien repoussait en corner.

A la 36e, coup de tonnerre dans l’enceinte du stade du 26 mars. Sur une remise en jeu (touche), les défenseurs maliens s’échangeaient le ballon avec que Moussa Sissako ne trompe son gardien en scorant contre sans camps signant l’ouverture du score pour la Tunisie.

Le sort semblait s’acharnait sur Sissako, auteur d’un but gag, qui quelques minutes plus tard est exclu du jeu après une faute commise sur Seifeddine Jaziri alors qu’il se présentait comme dernier défenseur.

L’éthiopien Tessema ajoutait deux minutes de temps additionnel avant de renvoyer les deux formations aux vestiaires.

A la reprise, le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba lançait Fofana, Djenego et Adama Traore à la place de Doucouré, Dorgles et Koné. Du côté tunisien, on reprenait les mêmes.

Et bien qu’en infériorité numérique, les maliens ne manquaient pas de panache ni de percussion dans le jeu, se portant vers l’avant pour tenter de revenir rapidement au score.

Face à l’inefficacité offensive des siens, le sélectionneur national, Jalel Kadri remplaçait Jaziri par Taha Yassine Khénissi à la 63e.

Un changement qui semblait rééquilibrer les lignes du milieu et de l’attaque, pour voir les coéquipiers du capitaine Youssef Msakni, reprendre la main et permettre à la défense de souffler.

Au fil des minutes, la pression exercée par les maliens dans leur quête de l’égalisation est de plus en plus forte. Pour les tunisiens, il suffisait de gérer le temps qui restait et faire preuve de concentration.

A la 85e, Magassouba lançait Doumbia à la place de l’autre Traore, tandis que Jalel Kadri remplaçait Youssef Msakni et Naim Sliti par Mortadha Ben Ouannes et Anis Ben Slimane.

Les cinq minutes d’arrêts de jeu ne changeaient rien à l’issue du match. Les tunisiens font l’essentiel et mettent un pied à Doha avant de finir le travail, mardi prochain à Tunis sur la pelouse du stade de Radès (20h30) devant ses supporters.