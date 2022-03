Kasserine : Renforcement de la formation des diplômés aux métiers du numérique

Une convention pilote a été signée mercredi entre le conseil régional de développement à Kasserine et trois structures publiques, à savoir le pôle technologique “Smart Tunisian Technoparcs”, l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail indépendant (ANETI) et le commissariat général au développement régional (CGDR) dans le but de faciliter l’intégration des diplômés issus des universités et des centres de formation dans le marché du travail.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme de développement intégré qui prévoit une formation aux métiers technologiques modernes à travers un réseau de centres régionaux à distance, en plus d’une formation à l’anglais.

Dans ce cadre, 100 jeunes sans emploi dans les gouvernorats de Kasserine et de l’Ariana bénéficieront de cette formation lors de la première phase du programme. Ensuite, l’expérience soit généralisée sur toutes les régions du pays.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le gouverneur de Kasserine, Adel Mabrouk a indiqué que la filière technologique et numérique est porteuse d’une importante plus-value et vise à former une nouvelle génération diplômée dans un domaine à forte employabilité sur le double plan national et international.

Pour sa part, la directrice générale de l’ANETI, Farhana Korbi Bousoffara a précisé que la durée de la formation a été fixée à 6 mois (5 jours par semaine et 6 heures par jour) avec l’octroi d’une bourse tout au long de la période de stage et d’une autre bourse d’accompagnement pour les entrepreneurs.