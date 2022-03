DIRECT SPORT – Equipe olympique : le onze national se prépare pour affronter le Maroc en amical les 25 et 28 mars

La sélection tunisienne olympique poursuit pour le deuxième jour sa préparation en prévision du championnat d’Afrique des moins de 23 ans qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris-2024.

Les protégés de Maher Kanzari ont entamé leur préparation dimanche à Tunis en vue des deux matches amicaux qui les opposeront au Maroc les 25 et 28 mars courant à Rabat.

Voici la liste des joueurs retenus pour ce stage :

Mohamed Amine Zghada, Aziz Guesmi, Hamdi Labidi, Ahmed Abidi et Chiheb Labidi (Club Africain)

Alaa Ghram, Mohamed Nasraoui, Mahmoud Ghorbel, Fares Néji, Abdallah Amri (CS Sfaxien), Farouk Mimouni, Ziez Berrima et Montassar Triki (Espérance de Tunis), Moataz Zaddem, Oussama Abid (Etoile du Sahel), Chaouki Ben Khedher et Skandeer Bouaycha (US Ben Guerdane), Amine Helal (ES Hammem Sousse), Oussama Hanzouli (CO Transport), Sadok Jammeli (JS Kairouan), Elyes Damerji (Rennes/France), Adem Ben Lamine (Jonkopings/Suede) et Sébastien Tounekti (Groningen/Pays-Bas).