DIRECT SPORT – Coupe de la CAF (5e journée/Groupe A) : Le CS Sfaxien dos au mur

Dos au mur, le Club sportif sfaxien n’a d’autre choix que la victoire face au Zanaco FC malgré le déplacement périlleux en Zambie, dimanche à partir de 14h00, au National Stadium à Lusaka, à l’occasion de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules (Groupe A) de la coupe de la Confédération de football.

Troisième du groupe A avec 6 points, derrière les Egyptiens de Pyramids (10 points) et les Libyens de Al Ahly Tripoli (9 points), et devant Zanaco (0 point), le club sfaxien est aujourd’hui au bord de l’élimination après un parcours timide en phase de poules qui l’a vu remporter une seule victoire face à Zanaco (1-0), contre deux défaites face à Al Ahly Tripoli (2-1) et Pyramids (1-0), et 1 match nul avec ces derniers (1-1).

Le représentant tunisien n’a plus donc son destin en mains car son seul espoir est tributaire de ses deux derniers matches qu’il doit impérativement remporter contre deux défaites de Ahly Tripoli, son adversaire de l’ultime journée à Sfax. En cas de match nul de ce dernier, les Sfaxiens doivent l’emporter par un score large lors du dernier match.

La tache des coéquipiers de Aymen Dahmane s’annonce donc très difficile, surtout en Zambie, où leur adversaire qui ne possède aucun point au compteur tentera de se racheter aux yeux de ses supporters et de s’accrocher jusqu’au bout pour arracher au moins le match nul, même s’il a réussi lors de sa dernière sortie face Ahly Tripoli à inscrire deux buts à domicile (2-3), n’eut été le but de la victoire des Libyens dans les arrêts du jeu.

En cas de défaite, le CS Sfaxien fera ses adieux à une compétition qu’il avait remportée à trois reprises dans sa nouvelle version (2007, 2008, 2013) et aggravera sa situation déjà entachée de quelques difficultés techniques en championnat avec deux matches sans victoire lui valant la troisième place de la poule A ex aequo avec l’US Tataouine, à trois journées de la fin de la première phase.

Le staff technique sfaxien devra de ce fait jouer le tout pour le tout, dimanche, en optant pour le meilleur schéma tactique et en comptant sur les joueurs les plus en forme notamment l’expérimenté gardien Aymen Dahmène, le milieu défensif Chadi Hammami et les attaquant Aymen Herzi et Ismail Diakité, d’autant que le reste des joueurs retenus ont suffisamment de moyens pour faire la différence.

Les joueurs sont néanmoins appelés à faire preuve de concentration et de rester vigilants devant une équipe zambienne qui, bien qu’éliminée, cherchera à sortir avec les honneurs.

Le programme:

5e journée (20 mars)

Ahly Tripoli – Pyramids

Zanaco – CS Sfaxien

Déjà joués

Pyramids – Ahly Tripoli 2-1

CS Sfaxien – Zanaco 1-0

Zanaco – Pyramids 0-2

Ahly Tripoli – CS Sfaxien 2-1

Pyramids FC – CS Sfaxien 1-0

Al-Ahly – Zanaco 2-0

Zanaco – Ahly Tripoli 2-3

CS Sfaxien – Pyramids 1-1

Classement PTS J

1. Pyramids 10 4

2. Ahly Tripoli 9 4

3. CS Sfaxien 4 4

4. Zanaco 0 4

Reste à jouer

6e journée (3 avril):

CS Sfaxien – Ahly Tripoli

Pyramids – Zanaco