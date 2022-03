DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Pluies localement importantes au nord et au centre du pays

Des pluies momentanément, orageuses et en quantités importantes sont toujours attendues samedi après midi, au nord et au centre du pays. Elles concerneront par la suite localement le sud, à fait savoir samedi, l’INM dans un bulletin de suivi.

Les précipitations seront importantes dans les gouvernorats de Siliana, Jendouba, Béja, Le Kef, Zaghouan, Kairouan et au nord des gouvernorats de Kasserine et Sidi Bouzid où, leurs quantités globales journalieres varieront entre 60 et 80 mm et atteindront localement 120 mm avec des chutes grêles attendues dans des localités limitées.

Le vent soufflera également, fort pendant les orges, selon l’INM.