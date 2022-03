DIRECT SANTE – Coronavirus : le nouveau variant BA.2 se propage rapidement aux USA

Alors que certains voudraient croire que la pandémie de coronavirus est terminée, une nouvelle forme du variant Omicron se propage rapidement.

Le variant, connue sous le nom de BA.2, une sous-souche de l’Omicron, représente maintenant auprès d’un quart des nouveaux cas détectés aux États-Unis, rapporte CBS.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le problème est particulièrement répandu à New York et au New Jersey, où l’incidence de ce variant est de 39%.

Les nouvelles estimations ont suscité des inquiétudes dans le reste du monde, avec de nouveaux cas du nouveau variant qui augmentent pour dominer les cas signalés dans le monde entier – y compris dans les pays confrontés à une nouvelle vague d’infections.

On estime que le BA.2 est jusqu’à 40 % plus contagieux que la version précédente de l’Omicron.