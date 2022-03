DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Les rafales de vent se poursuivront cette nuit près des côtes et le sud du pays

L’Institut National de la Météorologie (INM) a averti jeudi dans un bulletin de suivi que des rafales de vent fort intéresseront les côtes et le sud où elles seront accompagnées de tourbillons de sables.

Il a souligné que les bulletins d’avertissement restent en vigueur pour la navigation et la pêche, vu que la mer demeure agitée.

L’INM prévoit dans son bulletin la chute de pluies isolées et locales cette nuit sur les régions du Nord ouest et du centre, alors que le ciel sera partiellement nuageux sur le reste des régions.

Les températures oscilleront entre 11 et 15°c dans le nord et le centre et seront aux alentours de 9°c sur les hauteurs et entre 15 et 19°c dans le sud.