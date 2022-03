Les agents de la brigade centrale anti-stupéfiants de la Garde Nationale de Ben Arous ont arrêté aujourd’hui, mercredi 16 mars 2022, un trafiquant de drogue dans la région de la Soukra de l’Ariana, et à saisir une grande quantité de graines de marijuana et de cannabis en plus d’une importante somme d’argent provenant du trafic de drogue, 3 voitures et une moto de luxe.

En consultation avec le parquet du tribunal de première instance de l’Ariana, il a ordonné la détention du suspect.