Tunisie – Courant populaire : Zouhair Hamdi plaide pour un mouvement national fédérateur

Le Courant populaire exhorte les forces nationales (partis, organisations, instances, personnalités et mouvements populaires) qui appuient le processus du 25 juillet à “passer du stade de soutien à celui de la formation d’un mouvement national fédérateur”.

Pour ce faire, le parti propose que cette entité soit créée dans “un cadre démocratique populaire élargi et unifié pour faire réussir toutes les prochaines échéances”.

A l’occasion du conseil national du parti, tenu les 13 et 14 courant, le parti a publié une “Déclaration politique” présentée comme une “plateforme dédiée aux forces appuyant le processus du 25 juillet”.

“En de telles circonstances exceptionnelles, les mouvements nationaux ne se fondent pas sur une base idéologique ou catégorielle. Leur contenu est établi plus précisément sur la base de la représentativité de toutes les composantes de la société qui ont plus intérêt à défendre la souveraineté du pays, son unité territoriale et la dignité de son peuple”, explique le parti.

Il réitère son plaidoyer en faveur d’une action commune pour la réalisation des prochaines échéances politiques à travers “un accord sur les réformes politiques de la Constitution et de la loi électorale, en plus de la réalisation des revendications du peuple conformément à un programme national incluant les volets politique, économique et social”.

Faire régner la justice…

Sur un autre plan, le parti Courant populaire insiste sur la nécessité de poursuivre judiciairement les personnes impliquées dans les assassinats, l’envoi des jeunes dans les zones de conflit, les actes de terrorisme et la corruption politique et financière.

Création d’une commission juridique…

Il appelle également le président de la République à “créer une commission juridique et à surmonter la paralysie politique (qui prévaut dans le pays), en lançant une concertation horizontale qui associe toutes les sensibilités politiques nationales et civiles dans le pays”.

Cette concertation doit focaliser sur les réformes politiques, économiques et sociales, propose le parti qui recommande la prolongation de la consultation nationale pour garantir la plus large participation.

Et gare à la construction démocratique par la base

Sur l’interaction du président de la République avec les propositions de son parti, le secrétaire général du Courant populaire, Zouhair Hamdi déclare : ” nous ne pouvons plus aujourd’hui ignorer le rôle des partis, acteurs politiques clés dans toutes les sociétés. La construction démocratique par la base est un saut vers l’inconnu et ne répond pas aux exigences de l’étape”.