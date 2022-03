DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Ciel peu nuageux avec pluies éparses

Un brouillard a marqué les premières heures de ce dimanche, notamment au niveau des régions basses, et celles proches de barrages et de forêts, entraînant une baisse de la vision horizontale.

Le ciel sera, par la suite peu nuageux, avec possibilité de chute de pluies éparses sur le nord et localement le centre.

Les températures observeront une légère baisse. Les maximales seront comprises entre 16 et 21 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 21 et 26 degrés sur le reste de régions.

Le vent soufflera du secteur Est relativement fort à fort près des cotes, et faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée.