Les cavaliers tunisiens cadets et juniors participent à Oran à la Coupe d’Afrique des Nations de sauts d’obstacles

La Tunisie, par l’entreprise de sa Fédération tunisienne des sports équestres, alignera 4 cavaliers juniors et 4 cavaliers cadets à la Coupe d’Afrique des Nations de sauts d’obstacle qui aura lieu à Oran, en Algérie, du 21 au 26 mars 2022.

Cette compétition africaine réunira des cavaliers âgés de 12 à 18 ans qui concourront dans deux catégories, cadets (12/14 ans) et juniors (15/18 ans). L’équipe tunisienne sera confrontée à une quinzaine d’autres équipes parmi lesquelles celles de l’Egypte, la Côte d’Ivoire ou encore le Maroc. « Aujourd’hui, il est important que nos cavaliers nationaux adolescents se confrontent à des compétitions internationales pour acquérir de l’expérience et développer leur ambition de voir encore plus loin », explique Zied Aouina, directeur technique de la Fédération.

Après deux années d’entrainement ponctuées par les aléas de la crise sanitaire, les couples de cavaliers avec leur cheval ont mis l’accent sur la préparation et le renforcement de leurs aptitudes sportives et psychologiques. Motivés et fin prêts, ils ont l’ambition de monter sur le podium et de rapporter le meilleur classement possible à la Tunisie.

Mais le défi est de taille : si les épreuves se déroulent sur cinq jours, les couples seront soumis à un itinéraire terrestre de plus de 1500 kilomètres pour rejoindre l’ouest algérien. Les chevaux partiront le 17 mars de Tunis, accompagnés d’une équipe de grooms expérimentés, suivi en temps réel par un vétérinaire spécialisé qui les accueillera et les examinera à leur arrivée pour les héberger dans des conditions optimums offertes par la Fédération algérienne. Les jeunes cavaliers, quant à eux, quitteront Tunis le 19 mars pour une acclimatation de 48 heures avant les premières épreuves.

« Cette compétition nous permettra d’évaluer et d’affiner les actions de la Fédération au service de la réussite des équipes tunisiennes de sports équestres », assure Hatem Marnaoui, Président de la Fédération. A quelques mois des Jeux Méditerranéens qui se dérouleront fin juin en Algérie, la Coupe d’Afrique des Nations constitue donc une excellente préparation.

Constitution des équipes tunisiennes

Epreuves Cadet

May Marrakchi avec Simsim

Yasmine Hadriche avec Luperco

Frida Hamida avec Histella

Farah Omri avec Isabelle.

Epreuves Junior

Mehdi Ramanhi avec Louisiana

Yassine Dammak avec Fauvelia Val Henry

Wael Meziane avec Indus pp

Nejma Arfa avec Adriers Herself.