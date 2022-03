DIRECT SPORT – Ligue 1 : Tous les facteurs réunis pour la réussite de l’expérience de la VAR

La technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera utilisée lors de la phase play-off du Championnat de Ligue 1 du football professionnel, et tous les facteurs sont réunis pour la réussite de l’expérience qui sera adoptée pour la première fois en championnat national, selon une source de la Fédération tunisienne de football.

“On s’attend à une grande réussite de l’expérience, même si les six équipes qualifiées pour le play-off n’ont pas encore été identifiées, et les stades concernés par la mise en place du dispositif technique de la VAR non connus”, a indiqué la même source à l’agence TAP.

Les six équipes qualifiées au Play-off seront connues à l’issue de la 14e et dernière journée de la première phase prévue les 6 et 7 avril.

Il est à rappeler qu’en prévision de l’utilisation de la technologie de la VAR dans le championnat national, des sessions de formation ont été organisées à l’intention des arbitres en coordination entre la Fédération Tunisienne de Football, représentée par la Direction Nationale de l’Arbitrage, et la Fédération Internationale (FIFA), après avoir fourni tout l’équipement logistique pour lancer l’expérimentation.