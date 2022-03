Tataouine : Commémoration du 6ème anniversaire de l’épopée de Ben Guerdane par les syndicats sécuritaires de la région

Les syndicats sécuritaires du gouvernorat de Tataouine ont poursuivi, dimanche, la commémoration du 6ème anniversaire de l’épopée de Ben Guerdane du 7 mars 2016, lorsque les habitants de la ville ont rejoint les sécuritaires et les militaires pour défendre la ville contre l’assaut de terroristes venus y établir un émirat “daechien”.

Pour mémoire, deux agents des forces sécuritaires, originaires de la région sont tombés en martyrs lors de cette épopée.

Le programme des manifestations a été lancé vendredi par un tournoi de football en salle avec la participation d’équipes relevant de la police, de la protection civile, de l’administration pénitentiaire, de la douane et des brigades d’intervention et de la garde nationale.

Le programme de cette commémoration qui se poursuit jusqu’au 13 mars 2022 comporte également, une excursion gratuite à Ksar Ghilane pour les familles des martyrs de l’épopée et les familles des agents de sécurité, ainsi qu’une conférence-débat, les 12 et 13 mars 2022 sur le thème ” La citoyenneté et l’honneur d’appartenir aux institutions sécuritaire et militaire “, au Complexe des Jeunes Maghrébins de la Cité Mahrajene à Tataouine.

Les festivités seront clôturées par une soirée poétique dans la délégation de Smar et d’une cérémonie de remise de prix dans la salle couverte de Tataouine.