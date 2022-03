DIRECT SPORT – Ligue 1 (9e journée) : Le Club africain et l’Etoile du Sahel se neutralisent en faisant match nul (1-1)

Le Club africain et l’Etoile sportive du Sahel se sont neutralisés en concédant le nul (1-1), dans le clasico en retard de la 9e journée de la Ligue 1 du football professionnel (poule B), disputé samedi au stade de Radès.

Les étoilés avaient les premiers ouvert la marque à la 25e par l’intermédiaire du congolais Vinning Bongonga avant que les clubistes n’égalisent trois minutes plus tard par le biais de Skander Laabidi.

A l’issue de ce clasico, le Club africain ne parvient pas à rattrapper son retard sur les leaders usémistes (18 points) et demeure dauphin avec (16 points).

Les protégés de Montassar Louhichi prolonge, néanmoins leur invincibilité pour la 7e journée de suite.

De leur côté, les coéquipiers de Mohamed Amine Ben Amor, qui avaient remporté mercredi leur deuxième victoire de la saison face à l’AS Soliman (2-0) l’éloignant du bas du tableau (4e), se voient tenus en échec à Radès et freinés dans leur quête de rapprochement de la tête du classement de la poule. L’Etoile est toujours 4e avec 11 points.

L’autre clasico en retard de la 9e journée, opposera demain au stade de Radès, dans la poule B, l’Espérance de Tunis, actuel leader au 4e, le CS Sfaxien.

Voici les résultats:

. Poule B

Samedi 5 mars

A Radès:

C.Africain 1 Skander Laabidi 28e

Etoile du Sahel 1 Vinny Bongonga 25e

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 18 9 5 3 1 7 2 +5

2. C. Africain 16 9 4 4 1 7 4 +3

3. AS Réjiche 13 9 3 4 2 8 7 +1

4. ES Sahel 11 9 2 5 2 6 6 0

5. O. Béja 10 9 3 1 5 6 7 -1

. ES Zarzis 10 9 2 4 3 4 6 -2

7. CS Chebba 9 9 2 3 4 5 7 -2

8. AS Soliman 7 9 1 4 4 3 7 -4

. Poule A

Dimanche 6 mars

à Sfax (14h00) :

CS Sfaxien – Espérance de Tunis arb: Haythem Kossai